Китайский автопроизводитель Geely готовится вывести на рынок Великобритании семиместный подключаемый гибридный SUV Monjaro. В старших комплектациях он сможет преодолевать на электротяге до 105 миль, или около 169 км. Как сообщает Autocar, запуск модели ожидается в ближайшие месяцы.

Два варианта батарей

Версии Ultra и Hyper получат батарею ёмкостью 40,1 кВт·ч с заявленным запасом хода до 105 миль без запуска бензинового двигателя. Для комплектаций Pro и Max предусмотрен аккумулятор ёмкостью 30,7 кВт·ч, который обеспечит до 85 миль, или примерно 137 км, пробега на электротяге.

Максимальная мощность зарядки для версии с меньшей батареей составит 90 кВт. Модификация с аккумулятором на 40,1 кВт·ч будет поддерживать зарядку мощностью до 120 кВт.

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Мощность и привод

Ожидается, что оба варианта Monjaro получат атмосферный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра, однако Geely ещё не раскрыла полные технические характеристики. Автомобили с батареей на 40,1 кВт·ч будут иметь полный привод, дополнительный электромотор на задней оси и мощность 320 л. с.

Версии с меньшей батареей будут переднеприводными и будут развивать 248 л. с. Самая быстрая модификация, по данным компании, будет ускоряться от 0 до 62 миль в час за 5,9 секунды.

Цены ещё не объявлены, но стартовую стоимость Monjaro в Великобритании ожидают в нижнем диапазоне 40 тысяч фунтов стерлингов. В Китае модель уже продаётся под названием Xingyue L, тогда как на других мировых рынках её пока не предлагали в подключаемой гибридной версии.

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