В Китае бренд AUDI, созданный Audi совместно с SAIC для местного рынка, готовит версию большого электрического кроссовера E7X с увеличителем запаса хода. Как сообщает Motor1, информация о новой модификации появилась в документах Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Бензиновый двигатель не будет вращать колеса

E7X получит силовую установку типа EREV: 1,5-литровый турбированный четырехцилиндровый бензиновый двигатель будет работать как генератор электроэнергии для батареи. Колеса будет приводить в движение только электромотор, то есть двигатель внутреннего сгорания не будет иметь прямой механической связи с ними.

Мощность бензинового двигателя составляет 141 л. с. Электромотор имеет номинальную мощность 221 л. с. и может развивать до 327 л. с. на пике. Для сравнения, полностью электрический E7X с задним приводом имеет 402 л. с., а версия с двумя электромоторами — суммарно 670 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды.

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Габариты почти не изменились

В документах указано, что E7X с увеличителем запаса хода имеет 5054 мм в длину, 1997 мм в ширину и 1710 мм в высоту. Колесная база составляет 3060 мм. В зависимости от комплектации снаряженная масса кроссовера составляет 2560 или 2590 кг, а максимальная скорость ограничена на уровне 205 км/ч.

Автомобиль получит литий-ионную батарею от совместного предприятия SAIC и CATL и будет поддерживать внешнюю зарядку. Емкость батареи, запас хода на электротяге, цену и дату выхода модели на рынок в документах не указали. Бренд AUDI запустили в 2024 году как отдельную китайскую марку без традиционной эмблемы Audi с четырьмя кольцами: вместо нее на автомобилях используется надпись AUDI.

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