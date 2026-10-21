В Китае головной корабль класса Type 051C — эсминец Shenyang с бортовым номером 115 — заметили на ходовых испытаниях после сообщений о переоснащении. Фотографии очевидцев, распространенные в социальных сетях, указывают, что российское оборудование корабля могло быть заменено китайскими системами противовоздушной обороны, сообщает South China Morning Post.

Вероятная замена систем ПВО

По данным издания, с корабля, вероятно, демонтировали российский радиолокатор с фазированной антенной решеткой 30N6E1 Tomb Stone и шесть восьмиячеечных установок вертикального пуска S-300FM. Вместо них на эсминце могли установить четыре комплекса ближнего действия HQ-10, подобные тем, которые применяются на фрегатах Type 054A.

Точные параметры переоборудования независимо не подтверждены. Если изменения соответствуют опубликованным снимкам, это будет означать сокращение количества готовых к пуску ракет и дальности поражения: российская система способна одновременно работать по шести целям на расстоянии до примерно 150 км, тогда как дальность HQ-10 составляет ориентировочно 9–15 км.

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Вывод старых кораблей

Военно-морские силы Китая ввели в эксплуатацию два эсминца Type 051C — Shenyang в 2006 году и Shijiazhuang в 2007 году. Они создавались как временное решение для дальней противовоздушной обороны, прежде всего в водах у северного побережья Китая. Корабли водоизмещением около 7 тысяч тонн были оснащены российскими системами С-300 и пусковыми установками для 48 зенитных ракет.

Как отмечает SCMP, устаревшее импортное оборудование Type 051C сложно интегрировать в современные китайские системы обмена данными и архитектуру флотской ПВО. Крупные российские пусковые установки также не позволили оборудовать корабли полноценным ангаром для вертолета, а паротурбинная силовая установка менее экономична, чем современные газотурбинные или комбинированные дизель-газотурбинные системы. Издание оценивает остаточный срок службы кораблей этого класса примерно в 10 лет.

Военно-морские силы Китая параллельно выводят из эксплуатации другие старые корабли. В августе был официально списан эсминец Type 052 Harbin, находившийся на службе с 1994 года. Его определили объектом для национально-оборонного образования.

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