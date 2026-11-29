Китайский космический корабль Shenzhou-23 29 ноября отстыковался от орбитальной станции Tiangong в Китае и начал возвращение на Землю. На борту находятся трое астронавтов: пакистанец Зишан Али, Чжан Чжиюань и Лай Ка-инь. По данным Channel NewsAsia, путешествие должно продлиться около 5,5 часа.

Отстыковка от станции

Корабль отстыковался от китайской космической станции в 23:42 29 ноября, или в 15:42 по Гринвичу. О начале обратного путешествия сообщило государственное агентство Xinhua.

Shenzhou-23 перевозит трех астронавтов, среди которых гражданин Пакистана. После завершения полета корабль должен вернуть экипаж на Землю.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Первый пакистанец на орбите

Зишан Али стал первым иностранным астронавтом, побывавшим на китайской станции Tiangong, а также первым гражданином Пакистана на орбите. Он прибыл на станцию 25 ноября на корабле Shenzhou-24 и провел там около пяти дней.

Миссия Shenzhou-24 стала первым китайским пилотируемым космическим полетом с участием иностранного астронавта.

Читай нас в