Северо-Западный политехнический университет в китайском Сиане, связанный с оборонной сферой, приобрел два мощных ИИ-чипа Nvidia H200, несмотря на внесение учебного заведения в американский торговый черный список. Согласно данным Reuters, которые приводит Al Jazeera, закупка обошлась в 874 700 юаней, или около 123 000 долларов США.

Согласно записи о закупке от 21 октября, чипы для школы менеджмента университета поставила китайская компания Shaanxi Bosuan Network Technology. Университет входит в группу «Семь сыновей национальной обороны» — объединение элитных китайских вузов, ориентированных на оборонные исследования.

Ограничения для университета

Университет, расположенный в Сиане, проводит исследования, связанные с военной авиацией, ракетами и спутниками. Министерство торговли США внесло его в Entity List в 2001 году из-за предполагаемой причастности к деятельности по распространению ракетных технологий и военным исследованиям. В 2019 году Вашингтон ужесточил ограничения: лицензии на экспорт контролируемых американских технологий для учреждения, как правило, должны отклоняться.

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Чип H200 относится к наиболее мощным разработкам Nvidia для обучения и работы передовых систем искусственного интеллекта. Его экспорт в Китай требует американской лицензии, а для организаций из Entity List такие разрешения обычно не выдаются.

Доступ через китайских поставщиков

В этом году Северо-Западный политехнический университет также заключил пять контрактов на аренду вычислительных мощностей у китайских компаний, получив доступ к H200 и другим высокопроизводительным процессорам Nvidia. Reuters проанализировал 26 китайских записей о закупках и корпоративных документов, свидетельствующих о том, что университеты и исследовательские учреждения покупали американские чипы с экспортными ограничениями или арендовали основанные на них вычислительные сервисы через внутренних поставщиков.

Администрация президента США Дональда Трампа в январе начала рассматривать экспорт H200 в Китай в индивидуальном порядке. В то же время это решение не отменило отдельных ограничений для организаций из Entity List.

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