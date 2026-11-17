Китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) открыл коммерческий офис в Аргентине, сообщает South China Morning Post со ссылкой на аргентинские СМИ. Компания планирует использовать его для расширения поставок систем накопления энергии. CATL уже поставляет батареи для крупнейшего в стране проекта по хранению электроэнергии и представила свои решения 35 компаниям, заинтересованным в государственном тендере.

На прошлой неделе представители CATL встретились в Буэнос-Айресе с генерирующими компаниями и банками. Компания заявила о намерении стать главным поставщиком систем хранения энергии в Аргентине. Офис также должен стать базой для развития проектов с накопителями для горнодобывающих предприятий, дата-центров и ветровых электростанций Патагонии.

Проекты и тендеры

Крупнейший частный производитель электроэнергии Аргентины Central Puerto использует элементы CATL в двух проектах совокупной мощностью 205 МВт. Строительство более крупного из них — станции Nuevo Puerto мощностью 150 МВт — завершено примерно на 80%. Коммерческую эксплуатацию планируют начать в середине декабря по 15-летнему контракту с распределительной компанией Edenor.

В прошлом году аргентинские власти объявили первый тендер на 500 МВт систем хранения энергии вблизи Буэнос-Айреса, чтобы сократить количество перебоев с электроснабжением. Из-за высокого спроса контракты заключили на 713 МВт: их напрямую подписали с дистрибьюторами, а гарантом выступила компания Cammesa, которая управляет оптовым рынком электроэнергии.

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В июле энергетический секретариат Аргентины распределил еще 700,5 МВт между 20 проектами в других регионах страны. На аукцион поступило 235 технических заявок, а оценочный объем инвестиций составил 700 млн долларов США. Средние цены были примерно на четверть ниже, чем в первом раунде. Девелопер возобновляемой энергетики Genneia получил 421 МВт, или около 60% общего объема.

Финансирование в юанях

Одним из главных вопросов для участников рынка остается финансирование, поскольку контейнеры с батареями импортируются из Китая. Кристиан Деймонназ из аргентинского подразделения Bank of China предложил кредитование в юанях и заявил, что эта валюта предлагает приемлемые ставки и стабильность по отношению к доллару США.

Аргентинское подразделение ICBC в прошлом году предоставило Genneia 358,8 млн юаней, или 50 млн долларов США, для проектов возобновляемой энергетики. CATL также сообщила, что ее выручка от систем хранения энергии в первом полугодии выросла на 87,5% в годовом выражении. По словам представителя компании в Латинской Америке Гарри Лау, CATL имеет в регионе контракты на более чем 15 ГВт·ч систем хранения энергии, в том числе для проекта Oasis de Atacama в Чили.

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