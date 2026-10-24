Кладбище на острове Яницо на озере Пацкуаро в мексиканском штате Мичоакан будет закрыто для туристов 1 и 2 ноября 2026 года — в главные дни празднования Дня мёртвых. Посещать его в это время смогут только местные семьи, сообщает The Rio Times.

Ремонт после обвала

Ограничения ввели после обрушения склона протяжённостью более 15 метров, которое произошло 28 августа и повредило несколько участков кладбища. Там продолжаются работы по стабилизации грунта, укреплению ограждения, а также обустройству пешеходной дорожки и смотровой площадки.

Кладбище планируют открыть в 2027 году. Стоимость ремонтных работ в материале не приводится.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Наблюдение за церемониями снаружи

Для посетителей обустроили панорамную дорожку с контролируемым доступом. С неё туристы смогут наблюдать за церемониями и фотографировать, не заходя на территорию кладбища, которое традиционно является центром церемоний на острове во время Дня мёртвых.

По данным издания, в течение недели празднований в районе ожидают более миллиона посетителей. Ограничение касается именно кладбища; будут ли действовать дополнительные ограничения в других частях острова в пиковые дни, не уточняется.

Читай нас в