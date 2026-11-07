В Киеве мэр Виталий Кличко заявил, что не получил ответа на свои неоднократные предложения провести личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в интервью Suspilne.media, о чем сообщает Interia Sport.

Предложения о встрече

По словам Кличко, он неоднократно инициировал встречу с главой государства. Мэр отметил, что понимает загруженность президента, однако считает необходимыми непосредственную коммуникацию и совместное решение имеющихся проблем.

Кличко подчеркнул, что Киев является сердцем страны, а единство разных ветвей власти и совместная работа особенно важны в нынешней ситуации. Он также назвал политическое соперничество внутри страны неуместным во время российской агрессии против Украины.

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Отсутствие реакции

Мэр Киева описал отсутствие ответа на свои инициативы как ситуацию, похожую на отправку сообщения в космос. При этом он уточнил, что не получал прямого отказа от президента.

Interia Sport также пишет, что публичные разногласия между Кличко и Зеленским в последнее время обострились на фоне оценок подготовки столицы к зимнему периоду. Издание отмечает, что Кличко ранее высказывал мнение, будто президент хочет отстранить его от власти.

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