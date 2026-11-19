Новые обязательства по взносам в Адаптационный фонд на 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата составили лишь 50,2 млн долларов. Фонд финансирует меры развивающихся стран по противодействию все более ощутимым последствиям изменения климата, сообщает Anadolu Agency.

Взносы стран

Наибольший взнос пообещала Испания — 27,8 млн долларов. Германия заявила о 11,1 млн долларов, а Ирландия — о 6,7 млн долларов. Бельгия обязалась предоставить 3,2 млн долларов, Португалия — 1,1 млн долларов, Эстония — 334 тыс. долларов.

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Без взносов от нескольких государств

США, Великобритания, Канада, Франция, Италия и Австралия не объявили о финансовых обязательствах перед фондом. Международная сеть Climate Action Network International заявила, что необходимое грантовое климатическое финансирование для адаптационных мер в развивающихся странах обеспечить не удалось.

Собранная сумма составляет примерно одну шестую от ежегодной цели фонда — не менее 300 млн долларов. Она также значительно меньше более широкой цели мобилизовать 1,2 млрд долларов в течение 2026–2029 годов.

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