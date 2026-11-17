Новый Climate Risk Index, представленный на климатическом саммите COP31 в Анталье, Турция, отнес Гондурас, Доминику и Мьянму к странам, наиболее пострадавшим от связанных с климатом экстремальных погодных явлений за последние 30 лет. Речь идет о штормах, наводнениях, волнах жары и засухах, сообщает Tagesschau.

Индекс подготовила немецкая экологическая и развивающая организация Germanwatch. По ее данным, с середины 1990-х годов в мире из-за таких явлений погибли примерно 916 тысяч человек, а экономический ущерб за этот период оценивается в 4,3 трлн евро.

Данные за 2025 год

В 2025 году Germanwatch зафиксировала 367 экстремальных погодных явлений в мире, в результате которых погибли почти 35 тысяч человек. Больше всего в том году пострадали Ямайка, Шри-Ланка и Испания.

Более двух третей зарегистрированных смертей были связаны с волнами жары. Соавтор отчета Вера Кюнцель заявила, что страны Глобального Юга особенно страдают от последствий экстремальной погоды из-за географического положения и ограниченных возможностей адаптации.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Риски для Европы

По словам Кюнцель, волны жары из-за глобального потепления становятся более частыми и интенсивными, в частности в Европе, которая нагревается быстрее всех континентов. Германия заняла 34-е место в индексе за последние 30 лет. За это время в стране из-за погодных экстремумов погибли более 33 тысяч человек, преимущественно вследствие волн жары, а штормы и наводнения нанесли ущерб на 121 млрд евро.

На COP31 страны обсуждают сокращение использования угля, нефти и газа, а также климатическое финансирование. Представители стран Глобального Юга призывают промышленно развитые государства конкретизировать и увеличить финансовые обязательства. Министр финансов Гондураса Роберто Энрике Чанг заявил, что уязвимым странам необходимы средства для снижения фискального давления и реагирования на последствия стихийных бедствий.

Для исследования Germanwatch анализировала, в частности, данные Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Читай нас в