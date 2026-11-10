Исследователи выяснили, что при недостатке клетчатки кишечные бактерии могут расщеплять белки защитного слизистого слоя кишечника, образуя потенциально вредные фенольные метаболиты. В то же время клетчатка и отдельные устойчивые к пищеварению растительные белки способны изменять этот процесс и способствовать образованию других соединений, сообщает ScienceDaily.

Клетчатка и белки растений

В исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, команда Дженны АбуСалим и Джошуа Рабиновица изучала фенольные метаболиты, которые появляются, когда микробы перерабатывают аминокислоты тирозин и фенилаланин. Метаболиты фенилаланина — фенилпропионат и гиппуровая кислота — связывают со здоровой массой тела и лучшим состоянием кишечника. Напротив, п-крезолсульфат и фенолсульфат, происходящие из тирозина, связывали с худшими исходами у пациентов с раком и негативными эффектами у людей с заболеваниями почек.

Ученые назвали устойчивые к пищеварению растительные белки Prif — proteins imitating fiber, то есть белками, имитирующими клетчатку. По их данным, эти белки достигают микробиома кишечника и вместе с пищевыми волокнами изменяют активность бактерий. В опытах на мышах Prif становились для бактерий источником пищевого белка, что способствовало образованию метаболитов из фенилаланина.

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Происхождение метаболитов

С помощью стабильных нерадиоактивных изотопов исследователи проследили движение и переработку белков в пищеварительной системе мышей. Потенциально вредные фенолы образовывались, когда бактерии расщепляли белки организма хозяина, в частности белки слизистого слоя, который отделяет микробы от клеток кишечной стенки. Более полезные фенолы, по результатам эксперимента, почти полностью происходили из неперевариваемых белков пищи. Клетчатка подавляла бактериальное расщепление защитной слизи.

Не все соединения производит микробиом

Отдельное исследование, опубликованное в Nature Metabolism, поставило под сомнение представление о том, что многие фенольные и индольные метаболиты в крови образуются исключительно кишечными микробами. Ученые применили изотопное мечение у мышей, крыс и человеческих клеток и установили, что клетки млекопитающих способны самостоятельно синтезировать ряд таких соединений, в частности индол-3-лактат и индол-3-ацетат.

После применения антибиотиков у мышей многие метаболиты сохранялись в крови на существенном уровне; подобная закономерность была зафиксирована в образцах пациентов, получавших антибиотики. В то же время уровни индол-3-пропионата и п-крезолсульфата, которые образуют только микробы, снижались. Авторы отмечают, что большинство доказательств получено в экспериментах на животных и лабораторных исследованиях, поэтому механизмы требуют дальнейшей проверки в отношении долгосрочного влияния на здоровье людей.

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