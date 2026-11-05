Нидерландская авиакомпания KLM объявила о масштабной реструктуризации, которая затронет около 5 тысяч должностей. Компания стремится сократить расходы и улучшить годовые финансовые показатели на 1 млрд евро на фоне глобальной нестабильности, высоких цен на топливо и усиливающегося давления на авиационную отрасль, сообщает Anadolu Agency.

Передача функций и перевод сотрудников

Изменения затронут все подразделения KLM и должны создать меньшую и более простую организацию. Для этого перевозчик использует аутсорсинг, внутреннюю реструктуризацию и более тесное сотрудничество в рамках группы Air France-KLM.

В KLM ожидают, что число должностей сократится еще почти на 15%. Около 5 тысяч должностей уже реорганизованы или планируются к реорганизации.

В изменения входит деятельность, связанная с 1250 должностями в KLM Catering Services, которая с весны осуществляется в партнерстве с gategroup. Работу, связанную еще примерно с 800 должностями в Ground Services, передадут внешним поставщикам. Около 2 тысяч должностей, в том числе 1500 в контактном центре Cygnific, переведут в Air France-KLM.

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Благодаря повышению производительности KLM также рассчитывает сократить потребность еще примерно в тысяче сотрудников. Компания заявила, что будет стремиться ограничить влияние изменений на персонал за счет естественной убыли кадров, добровольных соглашений и перевода на другие должности.

Цели до 2028 года

KLM намерена к 2028 году навсегда повысить производительность как минимум на 8%, одновременно обеспечив очень умеренный рост зарплат. Для этого авиакомпания планирует провести с профсоюзами переговоры о новых коллективных трудовых соглашениях.

Целевое улучшение финансовых показателей на 1 млрд евро должно довести годовой финансовый результат до 1,4 млрд евро и помочь финансировать инвестиции в самолеты, обслуживание пассажиров и сотрудников. KLM сообщила, что уже достигла более 750 млн евро структурных финансовых улучшений благодаря сокращению офисных должностей, незаполнению вакансий и консолидации офисных площадей. При этом компания считает эти меры недостаточными для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости.

Авиакомпания планирует сохранить сеть из 160 направлений прямых рейсов из аэропорта Амстердам-Схипхол. Вместимость будут направлять на маршруты, которые в наибольшей степени поддерживают пересадки пассажиров и сеть прямых сообщений.

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