Клуб Kansas City Current победил Washington Spirit со счетом 2:1 в финале женской футбольной лиги США на стадионе Audi Field в Вашингтоне и впервые завоевал чемпионский титул. Как сообщает The Guardian, матч состоялся 21 ноября и завершился драматической развязкой в компенсированное время.

Гол непосредственно с углового

Счет на 54-й минуте открыла полузащитница Kansas City Current Ванесса ДиБернардо, забившая непосредственно с углового удара. Мяч пролетел к дальней штанге мимо вратаря Washington Spirit Сэнди Макайвер, защитниц и нападающей Current Хейли Хопкинс. Игроки и болельщики Spirit просили арбитра Джошуа Энкарнасиона просмотреть эпизод с помощью VAR из-за возможного блокирования вратаря, однако просмотра не было.

В 34 года ДиБернардо стала самой возрастной футболисткой в истории лиги, забившей в финале, а после игры ее признали лучшим игроком матча. В первом тайме команды суммарно 19 раз нарушили правила, что стало рекордом для любого тайма финала лиги.

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Развязка в компенсированное время

Глубоко в компенсированное время Kansas City вернул контроль над мячом после стандарта Spirit, а бразильская нападающая Дебинья убежала в контратаку, обыграла Макайвер и удвоила преимущество своей команды. Вскоре Тринити Родман сократила отставание Washington Spirit, забив головой после подачи Тары Радд.

Матч завершился на 102-й минуте, но Washington Spirit не смог сравнять счет. Команда проиграла третий подряд финал чемпионата. В пяти решающих матчах Spirit одержал лишь одну победу — в 2021 году.

Первый титул при Армасе

Тренер Kansas City Current Крис Армас привел клуб к первому титулу в своем дебютном сезоне на этой должности. Защитница Иззи Родригес после финала сказала, что команда делала акцент на коллективной обороне, победах в единоборствах и борьбе за вторые мячи.

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