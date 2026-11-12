В Австралии руководство Marrickville Golf Club заявило, что почётное членство премьер-министра Энтони Албанезе давало ему полные права для игры в гольф. Клуб оценил его стоимость более чем в 1000 долларов — на уровне 1100 долларов в год за обычное гольф-членство. Это существенно больше 5 долларов за два года, о которых Албанезе говорил ранее, сообщает ABC News.

Права для игры в гольф

В клубе объяснили, что предлагают три вида членства: социальное — за 5 долларов на два года, членство для игры в гольф — за 1100 долларов в год, а также почётное членство. Последнее предусматривает все права владельца гольф-членства.

Почётное членство Албанезе предоставили в 2012 году. После этого для него также создали учётную запись в национальной системе гольф-гандикапов GOLF Link, которая теперь называется Golf Australia CONNECT. В то же время клуб сообщил, что записей об использовании этого членства нет, хотя премьер-министр брал уроки гольфа у главного профессионала клуба.

По данным клуба, членство внесли в базу данных без публичного объявления или подтверждения советом на тот момент. После публикации ABC Албанезе письменно сообщил клубу об отказе от почётного членства.

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Грант не предназначался для канализации

Руководство Marrickville Golf Club также заявило, что федеральный грант на 6,05 млн долларов, который Албанезе пообещал клубу во время выборов 2025 года, не предназначался для модернизации канализации. Эти работы выполняются за счёт отдельного гранта властей штата Новый Южный Уэльс.

Ранее в этом месяце Албанезе признал ошибочным своё заявление в Палате представителей, в котором он связал федеральное финансирование с предотвращением попадания сточных вод из септиков в реку Кукс во время наводнений. Генеральный менеджер клуба Мэтью Уорд подтвердил, что канализационные работы не вошли в проекты, финансируемые из 6,05 млн долларов.

По словам Уорда, в ноябре 2024 года он представил в избирательный офис Албанезе пакет идей по модернизации клуба. Помимо проекта по сбору ливневых вод стоимостью 1 млн долларов, первоначальная сумма основывалась на его ориентировочных расчётах. Позднее клуб заказал подробную профессиональную смету.

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