В Индии клубы крикетной Индийской премьер-лиги отпустили ряд известных игроков перед аукционом IPL 2027, запланированным на 16 декабря. Австралийцы Трэвис Хед и Митчелл Старк были отпущены «Санрайзерс Хайдарабад» и «Дели Кэпиталз» соответственно, сообщает Channel NewsAsia.

Расписание сборной Австралии

По информации ESPNcricinfo, которую приводит издание, Хед и Старк стремятся контролировать нагрузки из-за напряженного графика сборной Австралии накануне чемпионата мира по однодневному крикету. С декабря Австралия должна провести дома серию из четырех тестов против Новой Зеландии, в январе сыграть в Индии в серии Border-Gavaskar Trophy, а в марте — тестовый матч к 150-летию.

После завершения IPL Австралию также могут ожидать финал Мирового тестового чемпионата и серия Ashes в Англии. Английский универсал Джейкоб Бетелл пропустит IPL 2027 из-за осложнений во время восстановления после травмы. Он не играет с июля и должен перенести операцию на колене, из-за которой также не поедет в тур сборной Англии в Южную Африку в следующем месяце.

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Обмены и кадровые решения

«Мумбаи Индианс» отпустил 13 игроков, среди которых новозеландский быстрый боулер Трент Боулт и индийский боулер Дипак Чахар. Клуб также обменял капитана Хардика Пандью в «Пенджаб Кингс» на леворукого боулера Аршдипа Сингха.

Действующий чемпион «Ройял Челленджерс Бангалуру», завоевавший в 2026 году второй подряд титул IPL, сохранил в составе Вирата Кохли и капитана Раджата Патидара. «Ченнаи Супер Кингс» отпустил Махендру Сингха Дхони после завершения им игровой карьеры в IPL: он стал наставником команды. Самым дорогим среди отпущенных игроков стал универсал Прашант Вир с ценником 142 млн рупий, или 1,52 млн долларов. Хед, чья предыдущая сумма удержания составляла 140 млн рупий, стал вторым по стоимости среди освобожденных крикетистов.

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