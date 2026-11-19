Клубы английской Премьер-лиги на встрече в Лондоне, Великобритания, проголосовали за покрытие судебных расходов пяти членов правления турнира, если спонсоры Manchester City подадут против них персональные иски. Решение поддержали 18 клубов, против выступили два; по данным Sky Sports News, против, вероятно, голосовали Manchester City и Nottingham Forest.

Защита членов правления

Для изменения правил требовалась поддержка не менее двух третей клубов — 14 команд. Решение предусматривает возмещение расходов членам правления в случае персональных исков, в том числе возможных дел о клевете.

Защита будет распространяться на председателя правления Элисон Бриттен, исполнительного директора Ричарда Мастерса и неисполнительных директоров Май Файфилд, Дхармаша Мистри и Мэттью Райдера.

Позиция спонсоров и Manchester City

Авиакомпания Etihad Airways и телекоммуникационная компания Etisalat, являющиеся спонсорами Manchester City, заявляли, что рассматривают юридические действия против Премьер-лиги. Etihad Airways, которая спонсирует клуб с 2009 года, 30 сентября сообщила, что Премьер-лига не взаимодействовала с компанией и не дала ей возможности предоставить релевантную информацию.

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Etihad заявила, что обращается за юридическими консультациями для защиты своих интересов. Компанию не называли в опубликованном 40-страничном решении независимой комиссии, однако перевозчик считает, что документ создал для него «вредные последствия».

Etisalat заявила, что выводы Премьер-лиги в отношении компании являются «полностью ложными и клеветническими», и рассматривает возможные средства правовой защиты.

В сентябре независимая комиссия установила, что Manchester City нарушил более 100 финансовых правил Премьер-лиги в 2009–2018 годах. Комиссия пришла к выводу, что клуб заключал с коммерческими партнерами фиктивные контракты в рамках схемы скрытого финансирования, искусственно завысив доходы на 830 млн фунтов стерлингов. Manchester City обжалует это решение, называет себя невиновным в обвинениях, выдвинутых Премьер-лигой, и заявляет о существенных ошибках в выводах комиссии.

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