Северная Корея направила председателю Совета Безопасности ООН письмо, в котором назвала взрыв мины в демилитаризованной зоне в сентябре инцидентом, сфабрикованным Южной Кореей. Об этом сообщает Korea Herald со ссылкой на государственное агентство КНДР KCNA.

Заявления Пхеньяна

Письмо председателю Совбеза ООН в воскресенье направил постоянный представитель КНДР при ООН. В нем Пхеньян утверждает, что Сеул якобы сфабриковал взрыв в демилитаризованной зоне, чтобы помешать работам Северной Кореи по укреплению границы.

КНДР назвала эти работы законным осуществлением суверенитета и мерой самообороны для защиты территориальной безопасности от внешней угрозы агрессии. Пхеньян также обвинил южнокорейских военных в предупредительных выстрелах по северокорейскому персоналу, который, по его утверждению, работал над проектом.

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Позиция Южной Кореи

Менее чем за неделю до этого Южная Корея также передала Совету Безопасности ООН письмо относительно инцидента 21 сентября. В нем посол Южной Кореи при ООН Ча Чжи Хун изложил результаты расследования взрыва, в результате которого пострадали трое южнокорейских военнослужащих.

Сеул заявил, что взрыв вызвала мина, заложенная военными КНДР с нарушением Соглашения о перемирии, которое остановило Корейскую войну 1950–1953 годов. Южная Корея призвала Пхеньян принести извинения, принять ответственные меры и начать диалог для предотвращения дальнейшей эскалации и восстановления доверия.

Обмен письмами происходит на фоне усиления напряженности на межкорейской границе. КНДР также угрожала возобновить трансляции через громкоговорители в направлении Южной Кореи.

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