В КНДР пригрозили рассмотреть закрытие дипломатического офиса Швейцарии в Пхеньяне после того, как Берн ввёл санкции против Международного детского лагеря Сонгдовон. Сестра лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что посоветует Министерству иностранных дел КНДР в ближайшие дни изучить этот вопрос, сообщает Korea Herald.

Реакция Пхеньяна

Ким Ё Чжон назвала швейцарские санкции открытым враждебным актом и серьёзным нарушением суверенитета КНДР. Она также поставила под сомнение целесообразность существования швейцарского офиса, открытого в Пхеньяне для улучшения двусторонних отношений.

По её словам, Пхеньян может прибегнуть к правовым и административным мерам, которые, как утверждает Ким Ё Чжон, должны защитить детей КНДР от внешнего вмешательства. Она добавила, что северокорейские дипломаты должны принять меры в ответ на действия Швейцарии.

Санкции против лагеря

Швейцария ввела санкции на прошлой неделе, через несколько дней после визита главы швейцарского МИД Иньяцио Кассиса в КНДР для открытия первого дипломатического офиса страны в Пхеньяне. Ранее в этом году аналогичные ограничения в отношении лагеря ввели Великобритания и Европейский Союз.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Лагерь Сонгдовон расположен в восточном прибрежном городе Вонсан. По данным издания, его долгое время использовали для распространения пропаганды и воспитания лояльности к режиму среди молодёжи.

В конце прошлого года украинское онлайн-издание сообщило, что как минимум двоих украинских детей, которые, по его данным, могли быть похищены российскими военными государства-агрессора Российской Федерации, доставили в этот лагерь.

Швейцария установила дипломатические отношения с КНДР в 1974 году. С 1997 года в Пхеньяне действовало швейцарское представительство по гуманитарному сотрудничеству, которое прекратило работу в 2020 году на фоне пандемии COVID-19.

Читай нас в