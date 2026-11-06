КНДР раскритиковала планы Японии увеличить оборонные расходы, заявив, что это повредит перспективам восстановления японской экономики и создаст «серьезные трудности» для населения. Как сообщает Korea Herald, с критикой выступил исследователь Института японских исследований при министерстве иностранных дел Северной Кореи в материале государственного агентства KCNA.

Заявление Пхеньяна

Исследователь назвал наращивание японских военных расходов «анахроничным расчетом» и утверждал, что оно не улучшит среду безопасности Японии, а наоборот — ухудшит ее. Пхеньян традиционно резко реагирует на планы Токио укреплять оборону, заявляя, что это может обострить военную напряженность и ускорить региональную гонку вооружений.

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Возможное увеличение бюджета

По данным Reuters, Япония рассматривает возможность выделить на оборону от 70 трлн до 80 трлн иен в течение пяти лет, которые начнутся в апреле 2027 года. Это примерно в 1,8 раза больше, чем предусмотрено действующим пятилетним планом, начавшимся в 2023 финансовом году. Сумма в 70 трлн иен оценивается в 444 млрд долларов.

Япония усиливает оборонное планирование на фоне все более активной политики Китая и демонстрации военной силы со стороны КНДР. Это является отходом от ее прежнего подхода, ориентированного на оборону.

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