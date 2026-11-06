КНДР ежегодно отбирает примерно 150–200 учащихся средней школы для изучения компьютерных наук, а часть из них впоследствии становится хакерами в военных киберподразделениях. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на перебежчиков из Северной Кореи и аналитиков.

По их словам, отбор начинается в возрасте 11–12 лет. В 17 лет лучших учеников направляют в ведущие университеты страны, где они проходят дальнейший отбор. Отобранных кандидатов обучают криптовалютным протоколам, обратному проектированию иностранных устройств, углубленной математике и иностранным языкам.

Льготы для киберспециалистов

Успешным киберспециалистам в КНДР могут предоставлять квартиры в Пхеньяне, вознаграждения в иностранной валюте и возможность выезжать в дружественные страны, в частности в Китай, где доступ к интернету более свободный. По словам бывшего инструктора, обучавшего государственных хакеров, военное подразделение может получать до 30% прибыли от успешной кибератаки.

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Такие работники также могут претендовать на членство в правящей партии и браки с представителями элитных семей, рассказал один из перебежчиков. В то же время работа сопровождается длительными сменами, постоянным наблюдением и жесткими финансовыми планами. Бывшие IT-работники, опрошенные правозащитной группой PSCORE, сообщали о рабочих днях продолжительностью более 10 часов и наказаниях за невыполнение валютных целей.

Обвинения во взломе Binance

ФБР и криптовалютная биржа Binance заявили, что за взломом Binance, в результате которого, согласно материалу, было похищено 6,3 млрд долларов, стоит Северная Корея. Пхеньян это отрицал. Компании, расследующие операции в блокчейне, связали атаку с группировкой TraderTraitor, которую ФБР считает связанной с Lazarus Group.

Кибервойсковое подразделение КНДР создали в 1998 году, а после прихода Ким Чен Ына к власти его роль усилили. В 2013 году он назвал кибервойну наряду с ядерным оружием и ракетами одним из ключевых инструментов ударного потенциала страны. Национальная разведывательная служба Южной Кореи в 2024 году оценивала число вовлеченных в кибероперации КНДР примерно в 8400 человек.

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