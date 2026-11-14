КНДР впервые с момента основания государства в 1948 году изменила официальные пропорции национального флага. Соотношение его высоты к ширине изменили с 1:2 до 1:1,65, поэтому полотнище стало менее вытянутым. Об этом сообщает Korea Herald со ссылкой на пересмотренную конституцию, опубликованную на сайте Naenara.

Изменения в конституции

Новые параметры флага приведены в статье 166 пересмотренной конституции. При этом основной дизайн символа не изменился: он сохранил красное центральное поле, белые и синие полосы, а также красную пятиконечную звезду в белом круге.

На отдельной странице Naenara власти КНДР объяснили официальную символику цветов. По их версии, красное поле олицетворяет кровь участников антияпонской революционной борьбы. Белый круг и полосы должны означать верность правящей Трудовой партии Кореи и руководителю страны, а синие полосы — антиимпериалистическую независимость, мир и дружбу во всем мире и государственный суверенитет.

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Отдельная государственная идентичность

Аналитики рассматривают пересмотр пропорций флага как часть курса лидера КНДР Ким Чен Ына на формирование отдельной национальной идентичности в рамках доктрины о двух враждебных государствах на Корейском полуострове.

В 2024 году КНДР также изменила текст государственного гимна, заменив слово «самчхолли» — традиционное выражение, обозначающее весь Корейский полуостров, — на фразу «этот мир». Ранее в этом году из конституции убрали положения, связанные с воссоединением Кореи.

Профессор Института исследований Дальнего Востока университета Кённам Лим Ыль Чхоль заявил, что изменение пропорций при сохранении базового дизайна сочетает наследие предыдущих руководителей КНДР с формированием отдельной политической идентичности периода Ким Чен Ына.

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