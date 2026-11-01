Оборонные научно-исследовательские институты Северной Кореи испытали важную систему вооружения, сообщило в субботу, 31 октября, государственное агентство KCNA, передает Channel NewsAsia. По версии KCNA, целью испытания была оценка пригодности к боевому применению и мощности кассетной боеголовки, которой планируют оснащать тактические баллистические ракеты.

Заявленные характеристики боеголовки

KCNA утверждает, что стандартная кассетная боеголовка Type 2 может поражать район целей площадью от 12 до 13 гектаров при максимальной плотности. Представитель ракетного управления КНДР также заявил, что такие боеголовки делятся на четыре категории, однако не объяснил их различий.

По данным государственного медиа, к концу 2026 года Северная Корея планирует предоставить своим военным подразделениям возможность применять все типы этих боеприпасов в зависимости от оперативных задач.

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Ракетные запуски КНДР

В последние недели Пхеньян активизировал демонстрацию военных возможностей, проведя несколько ракетных испытаний и выставку беспилотников. 29 октября КНДР запустила около десяти баллистических ракет с восточного побережья в сторону моря — в день визита канцлера Германии Фридриха Мерца в Южную Корею на саммит.

Аналитики, которых цитирует издание, считают, что эти испытания могут быть частью усилий КНДР по модернизации вооруженных сил.

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