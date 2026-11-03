КНДР заявила об испытании кассетной боеголовки для стратегической крылатой ракеты, а также о проверке ее способности наносить вертикальный удар по цели. Об этом со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap сообщает RMF24.

Заявления о кассетной боеголовке

Институт боевых частей КНДР, который цитирует государственное агентство KCNA, утверждает, что испытание подтвердило возможности кассетной боеголовки среднего размера. По заявлению учреждения, при максимальной плотности поражения она способна поразить территорию площадью от 5 до 6 гектаров.

Yonhap отмечает, что режим Ким Чен Ына ранее объявлял о намерении до конца года ввести различные типы кассетных боеголовок. В прошлую субботу КНДР уже тестировала подобные боеприпасы для тактических баллистических ракет.

Вертикальный удар

Институт систем крылатых ракет КНДР также заявил о достижении полной способности ракеты к вертикальному удару. В Пхеньяне утверждают, что этого удалось добиться благодаря улучшению управляемости на завершающем участке полета и учету географических условий цели.

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Южнокорейские эксперты, которых цитирует Yonhap, считают, что КНДР может стремиться получить возможность поражать подземные военные объекты и туннели в Южной Корее. Представитель Корейского форума обороны и безопасности пояснил, что вертикальная траектория позволяет увеличить разрушительную силу, разогнав ракету до максимальной скорости перед поражением цели благодаря земному притяжению.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи заявил, что армия страны обладает возможностями высокоточного удара, которые, по его словам, на 20 лет опережают заявленные Севером технологии, и сохраняет постоянную оперативную готовность на случай провокаций со стороны Пхеньяна.

Кассетные боеприпасы рассеивают над целью многочисленные более мелкие суббоеприпасы на большой площади. Значительное количество неразорвавшихся элементов создает длительную опасность для гражданского населения. КНДР не является участницей Конвенции Осло 2008 года, которая запрещает приобретение, производство, накопление и применение таких боеприпасов.

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