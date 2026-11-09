КНДР заявила об испытании новой торпедной системы — Cyprus Mail

Государственное агентство КНДР KCNA сообщило, что страна в понедельник испытала новую высокоскоростную торпедную оружейную систему. Во вторник эту информацию опубликовала Cyprus Mail в материале Reuters News Service.

Заявление о результатах испытания

По версии KCNA, в ходе испытания проверили боевую эффективность системы. Эта оценка исходит от государственных СМИ КНДР. В цитируемом сообщении не приведены технические характеристики торпедной системы или обстоятельства проведения испытания.

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Планы для флота

KCNA также заявило, что система была совместно разработана научно-исследовательскими учреждениями оборонного профиля. Агентство не назвало учреждения, участвовавшие в разработке. По сообщению KCNA, систему планируют ввести в состав военно-морских сил КНДР с начала 2027 года.

Сообщение Cyprus Mail не содержит независимого подтверждения результатов испытания. Оно передает информацию, распространенную северокорейским государственным агентством KCNA.

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