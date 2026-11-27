КНДР изменила государственный флаг в рамках конституционной поправки, которая также закрепила статус страны как ядерного государства. Из текста конституции убрали упоминания о «мирном воссоединении», к которому стремились предшественники Ким Чен Ына.

Конституционные изменения

Изменение государственной символики стало частью поправки к конституции. Обновлённый текст определяет КНДР как ядерное государство и не содержит ссылок на курс мирного воссоединения Корейского полуострова, который поддерживали предшественники нынешнего лидера страны.

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Дипломатические связи

Об изменениях сообщает France 24. В материале телеканала отмечается, что Ким Чен Ын также демонстрирует стремление расширять дипломатические связи с дружественными странами. France 24 обсудил эти последние шаги Пхеньяна с Эдвардом Хоуэллом из Оксфордского университета. Выпуск программы об этих событиях был опубликован 27 ноября 2026 года.

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