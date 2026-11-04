Северная Корея в среду запустила неопознанный объект в сторону Восточного моря. Об этом со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщает Korea Herald.

Детали запуска

Южнокорейские военные не уточнили количество запущенных объектов, дальность их полёта и другие характеристики. Если запуск подтвердят как баллистический, он станет 19-м таким запуском КНДР с начала года.

Предыдущий зафиксированный запуск произошёл 29 октября: тогда Северная Корея выпустила из района Вонсана более 10 баллистических ракет малой дальности.

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Заявления военных и напряжённость с США

В понедельник Объединённый комитет начальников штабов заявил, что не публикует информацию о каждом запуске вооружений КНДР. В то же время в ведомстве отметили, что обычно сообщают о запусках баллистических ракет, поскольку они нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. Это заявление было сделано после критики из-за несвоевременного сообщения о северокорейском запуске 31 октября.

Запуск произошёл на фоне напряжённости между Пхеньяном и Вашингтоном из-за обвинений США в причастности северокорейских хакеров к хищению с биржи Binance криптовалюты на сумму более 6 млрд долларов. Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, отвергла эти обвинения и заявила, что Пхеньян не видит необходимости в диалоге с США, пока Вашингтон придерживается, по её мнению, враждебной политики в отношении КНДР.

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