Представитель Министерства иностранных дел Северной Кореи обвинил США и международное сообщество в политическом подходе после решения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оставить страну в списке юрисдикций высокого риска. Об этом сообщило издание Korea Herald со ссылкой на государственное Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам представителя, FATF превратилась в «высокополитизированный» орган, который, по мнению Пхеньяна, действует в рамках враждебной политики Вашингтона в отношении КНДР.

Решение FATF

В заявлении от 30 октября FATF сообщила, что Северная Корея и далее будет находиться в списке юрисдикций высокого риска, в отношении которых организация призывает принимать меры. Группа также призвала прекращать банковские отношения с банками КНДР, закрывать дочерние структуры и филиалы, связанные с северокорейскими финансовыми учреждениями за рубежом, а также ограничивать деловые и финансовые операции со страной.

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FATF классифицирует Северную Корею как юрисдикцию высокого риска с 2011 года. Представитель северокорейского МИД отверг обвинения в отмывании денег, финансировании терроризма, незаконном обороте наркотиков и подделке валюты. По данным KCNA, он назвал эти утверждения выдумками США и их союзников для «демонизации» страны.

Позиция Пхеньяна

Представитель МИД КНДР заявил, что страна проводит консультации с FATF с 2013 года и вносила изменения во внутреннее законодательство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, стремясь повысить прозрачность финансовых операций. В то же время, по его словам, FATF продолжает считать КНДР угрозой для международной финансовой системы и юрисдикцией, в отношении которой необходимы контрмеры.

Пхеньян также раскритиковал решение 2024 года лишить КНДР статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег. В заявлении утверждается, что международные структуры финансового надзора действуют согласованно с США.

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