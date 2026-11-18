Кнессет Израиля избрал Матана Кахану новым спикером парламента. За его кандидатуру проголосовали 66 депутатов в 120-местной палате, тогда как Офир Кац, которого поддерживал блок Биньямина Нетаньяху, получил 52 голоса. Как сообщает The Guardian, голосованию предшествовали дебаты, продолжавшиеся более семи часов.

Преимущество для блока Айзенкота

Кахана является союзником Гади Айзенкота, который пытается сформировать следующее правительство и заменить Нетаньяху на посту премьер-министра. После парламентских выборов 27 октября Нетаньяху и его союзники потеряли парламентское большинство, а президент Израиля поручил Айзенкоту сформировать коалицию. У него есть до пяти недель для достижения договоренностей.

Пока продолжаются коалиционные переговоры, блок Айзенкота вместе с арабскими партиями, не входящими в этот блок, может использовать большинство в недавно приведенном к присяге Кнессете для продвижения законодательных инициатив. На прошлой неделе они внесли законопроекты об ограничении сроков пребывания премьер-министра в должности, создании правительственного органа для расследования атак, возглавляемых ХАМАС 7 октября 2023 года, и отмене законов, ограничивающих полномочия судебной системы.

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Законодательные приоритеты

По оценке Асафа Шапиры из Израильского института демократии, должность спикера дает блоку Айзенкота существенное преимущество, поскольку председатель Кнессета может ускорять или замедлять прохождение законопроектов. Кахана сменил на этой должности союзника Нетаньяху Амира Охану.

Среди вероятных приоритетов блока Айзенкота — отмена законов, предоставивших правительству большую роль в назначении судей и ослабивших полномочия генерального прокурора. Оппоненты Нетаньяху также утверждают, что он препятствовал независимому расследованию возможных военных или разведывательных просчетов в связи с атаками 7 октября 2023 года.

Если Айзенкот не сформирует правительство, президент может предоставить Нетаньяху возможность создать коалицию. Тогда партия «Ликуд» может получить контроль над временным комитетом, который до формирования правительства определяет значительную часть работы Кнессета. В то же время законопроекты должны пройти рассмотрение в комитетах и несколько голосований в парламенте, что может осложнить их быстрое принятие.

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