В Израиле депутаты Кнессета в предварительном чтении одобрили законопроект о создании государственной комиссии по расследованию провалов безопасности, которые сделали возможным нападение ХАМАС 7 октября 2023 года. За документ проголосовали 65 парламентариев, против — 50.

Дальнейшее рассмотрение

Законопроект внес депутат от партии «Яшар» Гади Айзенкот, который претендует на пост премьер-министра. Документ передадут в комитет Кнессета. Для вступления в силу он должен пройти еще три чтения.

По данным France 24, согласно заявлению Кнессета, комиссия будет состоять из пяти членов. Она должна опубликовать промежуточный отчет в течение года после объявления о ее создании. Законопроект предусматривает 7 миллионов шекелей, или около 2 миллионов долларов, на формирование комиссии.

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Позиция правительства

Во время избирательной кампании Айзенкот обещал быстро создать независимую государственную комиссию для расследования провалов, которые позволили осуществить нападение. По информации издания, в результате атаки погибли более 1200 человек.

Правительство исполняющего обязанности премьер-министра Биньямина Нетаньяху, находившееся у власти во время нападения, ранее отвергало призывы к такому расследованию. Вместо этого правительство предлагало двухпартийную комиссию, членов которой назначали бы политики. Партия Айзенкота назвала законодательную инициативу необходимой для установления истины и учета уроков для безопасности Израиля.

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