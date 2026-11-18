Правящая правоцентристская коалиция Италии вносит поправку к последнему правительственному декрету о безопасности, предусматривающую запрет доступа к социальным сетям для детей младше 13 лет. Об этом сообщает ANSA English.

Условия для подростков

Согласно инициативе, дети в возрасте от 13 до 15 лет смогут пользоваться соцсетями через учетную запись, которой будут управлять родители или законные опекуны. После достижения 16 лет они смогут самостоятельно открывать и вести собственные аккаунты.

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Позиция инициаторов

Первым подписантом поправки является депутат Фабио Рампелли из правой партии премьер-министра Джорджии Мелони «Братья Италии». Он заявил, что инициатива может стать решающим шагом для родителей, сталкивающихся с цифровой зависимостью своих детей.

Рампелли также заявил, что крупные социальные платформы используют алгоритмы, которые, по его оценке, разрушительно влияют на психику несовершеннолетних и их физическое и психическое благополучие. По данным агентства, декрет схож с нормами предложенного в ЕС акта KIDS Act.

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