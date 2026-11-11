В Индонезии коалиция старших преподавателей медицинских вузов, общественных и антикоррупционных организаций обратилась к Исполнительному совету ВОЗ с призывом отклонить кандидатуру министра здравоохранения Буди Гунади Садикина на должность генерального директора организации. Как сообщает Health Policy Watch, объединение передало членам совета и дипломатическим миссиям в Женеве 12-страничное досье от 4 ноября.

Коалиция обвиняет Садикина, возглавляющего министерство с 2020 года, в маргинализации или наказании врачей, ученых и медработников за критику государственной политики. Авторы обращения также утверждают, что во время его каденции ослабла независимость научных и профессиональных медицинских организаций, усилились централизация и коммерциализация системы здравоохранения, а также возникли вопросы относительно управления геномными данными и распределения выгод от их использования.

Спор вокруг реформы здравоохранения

Значительная часть критики связана с законом о здравоохранении 2023 года, который передал под государственный надзор полномочия по профессиональным стандартам, подготовке специалистов и этическим правилам, ранее находившиеся в ведении независимых профессиональных ассоциаций. Реформа вызвала судебные иски и протест медицинского сообщества.

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30 января 2026 года Конституционный суд Индонезии постановил, что коллегии, определяющие стандарты специализации и обучения, должны действовать независимо. Суд также определил, что Индонезийский совет по здравоохранению должен быть независим от министра и подотчетен президенту. В коалиции считают это частичной отменой элементов реформы.

Позиция министерства и выборы в ВОЗ

Министерство здравоохранения Индонезии и постоянное представительство страны в Женеве не ответили на запрос издания о комментарии по поводу обвинений до дедлайна публикации. Кампания Садикина также не предоставила комментарий, заявив, что направит ответ позже.

Садикин остается одним из претендентов на должность: за время его работы, согласно приведенным в материале данным, в Индонезии распределили 453 млн доз вакцин против COVID-19, а уровень задержки роста среди детей снизился с 24,4% в 2021 году до 19,8% в 2024-м. В январе 2027 года Исполнительный совет ВОЗ должен выбрать трех финалистов, а выборы генерального директора запланированы на май того же года.

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