Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что вечером 28 ноября провела ответную военную операцию и уничтожила объекты, которые хуситы использовали для поддержки атак баллистическими ракетами и беспилотниками. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Заявление коалиции

Представитель коалиции Турки аль-Малики заявил, что эти объекты поддерживали атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Йемене и Саудовской Аравии. По его словам, их также использовали для создания угрозы свободе судоходства в южной части Красного моря и проливе Баб-эль-Мандеб.

Аль-Малики заявил, что коалиция не будет колебаться с немедленным ответом на атаки хуситов, направленные против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры. В заявлении не приводились подробности о месте проведения операции и возможных потерях.

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Заявления хуситов об атаках

Отдельно военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что группировка в течение предыдущих 48 часов провела пять операций против целей в Саудовской Аравии. Он утверждал, что произошло прямое попадание по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде, а также заявил о выводе из строя двух радиолокационных систем в Абхе и Хамис-Мушайте на юго-западе страны.

Сари также заявил, что атаки вызвали пожары на нефтеперерабатывающем заводе в Джазане и газовом заводе Хавия к югу от Аль-Ахсы. По его утверждению, еще одна операция была направлена против электростанций в Аль-Шукайке и Джазане и нанесла им значительный ущерб.

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