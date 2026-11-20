Коалиция во главе с Саудовской Аравией, воюющая против йеменских хуситов, призвала гражданских лиц эвакуироваться из порта Ходейда на Красном море. Призыв распространили ради безопасности гражданского населения, сообщает Anadolu Agency.

Маршрут эвакуации

Представитель коалиции Турки аль-Малики опубликовал призыв в социальной сети X. Он также распространил карту, которая, вероятно, показывала определенный маршрут эвакуации. Других деталей относительно этого призыва представитель не привел.

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Война в Йемене

Йемен охвачен конфликтом с 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану и другие части страны, в том числе Ходейду. В 2015 году коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в войну на стороне международно признанного правительства Йемена.

Возобновление боевых действий с июля нарушило относительное затишье, продолжавшееся с 2022 года. Это также усугубило гуманитарный кризис и кризис перемещения населения в стране.

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