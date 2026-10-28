В Израиле коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху больше не имеет парламентского большинства, однако его партия «Ликуд» остаётся самой сильной политической силой. Об этом говорится в анализе Der Spiegel, опубликованном 28 октября 2026 года.

Позиции Нетаньяху после выборов

Издание отмечает, что Нетаньяху может остаться у власти, несмотря на потерю его коалицией большинства. В подписи к фотографии премьера возле избирательной кабины Der Spiegel приводит его призыв сформировать сильное правое национальное правительство.

Автор анализа Муриель Калиш рассматривает, почему Нетаньяху по-прежнему пользуется доверием многих избирателей. Материал также посвящён его политическим перспективам после выборов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Тема Ирана в избирательной кампании

По оценке Der Spiegel, премьер успешно делал акцент на опасениях, связанных с Ираном. Издание также напоминает, что массовые убийства 7 октября произошли в период, когда Нетаньяху возглавлял правительство Израиля.

Несмотря на потерю коалицией большинства, «Ликуд» сохранил позицию самой сильной политической силы. Der Spiegel отмечает, что это оставляет Нетаньяху возможность удержаться у власти.

Читай нас в