Коалиция в Германии согласовала снижение налога на электроэнергию в 2027 году — Tagesschau
В Германии руководство коалиции Союза и СДПГ согласовало снижение налога на электроэнергию для всех потребителей. В настоящее время финансирование этого решения предусмотрено только на 2027 год, сообщает Tagesschau.
Налог планируют снизить до минимального уровня ЕС
Коалиция стремится снизить налог на электроэнергию до минимального уровня, разрешенного в Европейском Союзе. В решении указано, что постоянное снижение налога является запланированной целью. Для финансирования планируют использовать возможности счета EEG, объем средств на котором в значительной степени зависит от цен на электроэнергию из возобновляемых источников.
Если профицита на счете EEG окажется недостаточно, коалиция планирует принять пакет мер для покрытия потребностей, возникающих в течение года.
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Ограничение цен на топливо рассчитано на три месяца
Коалиционный комитет также поддержал введение ограничения цен на топливо с 1 января 2027 года. Федеральное правительство планирует 2 декабря одобрить законопроект и связанное с ним постановление, которое позволит активировать этот механизм.
Инициативу объясняют чрезвычайной кризисной ситуацией из-за событий в Ормузском проливе. Законодательную основу для ограничения цен планируют установить на 12 месяцев, однако само постановление сначала будет действовать три месяца. Вопрос о его продлении должны рассмотреть до окончания этого срока.