Оппозиционная Коалиция в австралийском штате Виктория пообещала передать Сельской пожарной службе штата (CFA) 335 новых пожарных автомобилей в течение пяти лет, если победит на выборах 28 ноября. План стоимостью 200 млн австралийских долларов также предусматривает строительство или модернизацию 17 пожарных станций и намерение привлечь 10 тысяч волонтёров CFA в течение 10 лет, сообщает ABC News.

Обновление устаревшего автопарка

Теневой министр экстренных служб Дэнни О’Брайен заявил, что парк пожарных автомобилей штата постепенно ухудшался. По его словам, согласно данным генерального аудитора, 57% пожарных машин имеют возраст не менее 15 лет, а около четверти техники CFA эксплуатируется более 30 лет.

О’Брайен отметил, что из примерно 2 200 автомобилей CFA 802 остаются одно-кабинными автоцистернами. По его словам, из-за этого пожарным приходится ехать позади кабины и подвергаться воздействию жары, дыма и пыли. Коалиция планирует вывести эти 802 автомобиля из эксплуатации примерно за десятилетие.

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В прошлом месяце генеральный аудитор штата пришёл к выводу, что на модернизацию устаревшего парка пожарных автомобилей Виктории требуется более 1 млрд австралийских долларов. Тогда же действующая лейбористская власть объявила об инвестиции в 167 млн австралийских долларов, которая должна обеспечить 150 новых пожарных машин для CFA и Fire Rescue Victoria к 2030 году.

Другие предвыборные обещания

Коалиция также заявила, что в случае победы отменит лейбористский налог на экстренные службы и восстановит прежнюю модель сбора Fire Services Property Levy.

Партия One Nation, со своей стороны, пообещала создать сайт Your Money для отслеживания расходов правительства штата в реальном времени. По замыслу партии, ресурс будет отображать поступления и расходы средств, данные о программах, грантах, персонале, государственном долге и выплатах процентов. Также там планируют публиковать решения кабинета министров в течение 30 рабочих дней.

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