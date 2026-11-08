Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что ее силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные хуситами в направлении столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. Об этом 8 ноября Anadolu Agency сообщило со ссылкой на представителя коалиции.

Заявление представителя коалиции

Представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики сообщил о перехвате ракет в публикации в социальной сети X. По его словам, системы ПВО уничтожили две баллистические ракеты, которые группировка хуситов запустила в сторону Эр-Рияда. В своем заявлении он назвал хуситов террористическим ополчением.

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Ракета в направлении Восточной провинции

За несколько часов до этого коалиция сообщала о перехвате еще одной баллистической ракеты, запущенной хуситами в направлении Восточной провинции Саудовской Аравии. В источнике не приводится информация о возможных последствиях этих запусков.

Сообщения прозвучали на фоне продолжающейся военной эскалации между коалицией и йеменской группировкой хуситов. По данным агентства, хуситы неоднократно осуществляли ракетные и дроновые атаки по территории Саудовской Аравии.

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