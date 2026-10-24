Коалиция в поддержку законной власти Йемена заявила, что в Саудовской Аравии перехватила и уничтожила две баллистические ракеты, которые хуситы запустили в направлении городов Эр-Рияд и Хамис-Мушайт. Также коалиция сообщила об уничтожении двух беспилотников, направлявшихся в южный регион Саудовской Аравии, сообщает Asharq Al-Awsat.

Заявление коалиции

В коалиции категорически отвергли распространяемые хуситами утверждения о якобы угрозах Саудовской Аравии нанести удары по племенным и гражданским собраниям. Там назвали эти заявления необоснованными.

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Официальный представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики в заявлении, опубликованном в четверг, сказал, что эти обвинения являются попыткой ввести общественность в заблуждение, отвлечь внимание от проблем и действий группировки и втянуть йеменские племена в ее конфликты.

Позиция Саудовской Аравии

В заявлении коалиции также подчеркнули приверженность Саудовской Аравии безопасности и стабильности Йемена и сохранению исторических и братских связей между народами двух стран. Коалиция заявила, что стремится не допустить использования йеменских племен или их вовлечения в конфликты, которые не соответствуют стремлениям йеменцев к безопасности, миру и развитию.

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