Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила, что перехватила и уничтожила два беспилотника над районом Мекки и еще один — над районом Медины на западе Саудовской Аравии. По ее данным, два дрона в направлении Мекки запустили йеменские хуситы.

Заявление коалиции

Представитель коалиции Турки аль-Малики сообщил о перехватах в двух отдельных заявлениях в соцсети X. Как сообщает Anadolu Agency, коалиция не назвала сторону, запустившую беспилотник, перехваченный над районом Медины. Информацию о возможных жертвах или повреждениях также не опубликовали.

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Другие сообщения об атаках

Ранее в тот же день коалиция заявила о перехвате и уничтожении двух баллистических ракет, которые хуситы якобы запустили в направлении Эр-Рияда, а также двух беспилотников над Восточной провинцией Саудовской Аравии. Кто именно запустил дроны над восточной частью страны, коалиция не уточнила.

Немедленной реакции хуситов на эти заявления не последовало. Ранее группировка отрицала, что наносит удары по районам Мекки и Медины. По данным агентства, с июля хуситы активизировали атаки на Саудовскую Аравию, используя баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники против аэропортов, нефтяных объектов и других целей.

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