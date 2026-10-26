Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что в понедельник перехватила и уничтожила три беспилотника над столицей страны Эр-Риядом и южным регионом Саудовской Аравии.

Заявление коалиции

По данным Anadolu Agency, коалиция сообщила об этом в заявлении. В нем говорилось, что три дрона были перехвачены и уничтожены в районе Эр-Рияда и в южном регионе страны.

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Детали инцидента

Коалиция не предоставила подробностей о происхождении беспилотников или их предполагаемых целях. В сообщении также не уточнялось, какой именно из трех дронов был перехвачен в каждом из названных районов.

Материал Anadolu Agency датирован 26 октября 2026 года; в тот же день он был обновлен. Местом подготовки материала указан Стамбул в Турции.

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