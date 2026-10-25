В Саудовской Аравии Коалиция в поддержку законной власти Йемена заявила о перехвате и уничтожении трех баллистических ракет, которые, по ее данным, хуситы запустили в направлении Эр-Рияда, Таифа и Янбу. Коалиция также сообщила о перехвате беспилотника, направленного в сторону Восточной провинции страны.

Как сообщает Asharq Al-Awsat, Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии заявило, что его подразделения в регионах Мекки и Медины реагировали на падение обломков после перехвата двух баллистических ракет. По данным ведомства, эти ракеты были запущены в направлении двух регионов.

Падение обломков

Части перехваченных ракет упали в Вади-эль-Мугаммас в регионе Мекки. Обломки также обнаружили в районе Ан-Нузха в округе Джидда, Вади-Джалиль в округе Таиф и центре Мастура в округе Рабиг.

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Вади-эль-Мугаммас находится примерно в 20 километрах к востоку от Великой мечети и недалеко от места ритуалов в Арафате. Гражданская оборона ранее распространила ранние предупреждения о возможной опасности в Эр-Рияде, Мекке, Джидде, Таифе, Янбу, Наджране и Вади-эд-Давасире, а через несколько минут сообщила, что опасность миновала.

Реакция чиновников

Президент по религиозным делам в Великой мечети и мечети Пророка шейх Абдуррахман ас-Судайс осудил продолжающиеся атаки на Мекку и Медину. Он назвал их посягательством на святость двух городов и заявил, что такие атаки не поколеблют безопасность и стабильность Саудовской Аравии.

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мохамед Альбудайви также осудил атаку, заявив об угрозе безопасности гражданских лиц и региональной стабильности. Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Исмаил Ульд Шейх Ахмед назвал атаки отвратительными и призвал государства исламского мира к совместным действиям, чтобы их прекратить.

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