Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что её силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили три баллистические ракеты, запущенные йеменской группировкой хуситов в направлении Восточной провинции Саудовской Аравии. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Предыдущие перехваты дронов

Коалиция не уточнила предполагаемые цели запуска и не предоставила сведений о возможных жертвах или повреждениях. Днём ранее она также сообщала о перехвате и уничтожении трёх беспилотников над регионом Эр-Рияда и югом Саудовской Аравии. Происхождение дронов и их цели тогда не назывались.

Удары по позициям хуситов

Коалиция также объявила об ударах по позициям хуситов в Йемене. Согласно её заявлению, в ходе операций были уничтожены пусковые установки баллистических ракет, туннели для хранения и ракетный склад.

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Представитель коалиции Турки аль-Малики заявил, что операции направлены на демонтаж сети баллистических ракет группировки и нарушение её маршрутов снабжения. Обострение между Саудовской Аравией и хуситами продолжается с июля параллельно с возобновлением боёв между хуситами и международно признанным правительством Йемена.

Саудовская Аравия возглавляет военную коалицию, которая поддерживает правительство Йемена в противостоянии с хуситами, с марта 2015 года. Группировка контролирует столицу Йемена Сану и другие части страны с сентября 2014 года.

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