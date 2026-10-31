Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила, что 31 октября перехватила и уничтожила над регионом Эр-Рияд беспилотник, который назвала враждебным. Как сообщает Anadolu Agency, об этом заявил представитель коалиции Турки аль-Малики.

Обломки после перехвата

По словам представителя, после перехвата обломки упали на землю, однако пострадавших не было. Аль-Малики написал в социальной сети X, что соответствующие органы продолжают осмотр места.

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Предыдущие перехваты

Накануне, 30 октября, представитель сообщал о перехвате двух других дронов в Восточной провинции Саудовской Аравии и южном регионе страны.

Инциденты происходят на фоне усиления боевых действий между хуситами и коалицией. Саудовская Аравия с 2015 года возглавляет военную коалицию, которая поддерживает правительство Йемена против хуситов. Хуситы контролируют столицу Йемена Сану и части страны с 2014 года. В материале также отмечается, что в ходе этого противостояния происходили атаки на саудовские аэропорты и энергетические объекты.

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