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Коалиция заявила об уничтожении двух ракет хуситов, направленных на Таиф и Янбу — Asharq Al-Awsat

UA.NEWS 24 Октября 2026 13:20
Коалиция заявила об уничтожении двух ракет хуситов, направленных на Таиф и Янбу — Asharq Al-Awsat

Коалиция в поддержку легитимности в Йемене заявила, что перехватила и уничтожила две баллистические ракеты, которые, по ее данным, хуситы запустили в направлении саудовских городов Таиф и Янбу. Об этом сообщил официальный представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики.

Заявление коалиции

По данным Asharq Al-Awsat, аль-Малики сообщил о перехвате и уничтожении ракет в субботу, 24 октября. В заявлении коалиции их назвали баллистическими.

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Предупреждение гражданской обороны

Незадолго до этого служба гражданской обороны Эр-Рияда распространила предупреждение о потенциальной опасности в четырех западных районах Саудовской Аравии. Среди названных в сообщении мест были Таиф, Янбу и Мекка.

Жителям рекомендовали перейти в ближайшее безопасное место. Через несколько минут все предупреждения были отменены.

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