В Саудовской Аравии Коалиция по восстановлению законности в Йемене заявила, что уничтожила пусковую установку баллистической ракеты, которую хуситы, по ее утверждению, использовали для атаки на Эр-Рияд во вторник. сообщает Asharq Al-Awsat. Сообщение было опубликовано 21 октября 2026 года.

Перехват ракеты

Ранее коалиция сообщила, что саудовские силы перехватили баллистическую ракету, направленную на столицу Саудовской Аравии. Представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики в публикации в социальной сети X заявил, что ракету перехватили и уничтожили. По его словам, хуситы запустили ее в направлении Эр-Рияда.

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Предупреждение в Эр-Рияде

Перед этим гражданская оборона Саудовской Аравии распространила через Национальную платформу раннего предупреждения сообщение о потенциальной опасности в Эр-Рияде. Коалиция возлагает ответственность за запуск ракеты на хуситов. Заявление коалиции также касается уничтожения пусковой установки, которую она связывает с этой атакой.

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