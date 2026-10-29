Коалиция по восстановлению легитимности в Йемене заявила, что рано утром в четверг уничтожила баллистическую ракету, которую, по ее данным, хуситы запустили в направлении Восточной провинции Саудовской Аравии. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Предупреждения для двух регионов

Гражданская оборона Саудовской Аравии ранее выпустила два предупреждения о потенциальной опасности — в юго-западной провинции Наджран и Восточной провинции. Спустя несколько минут служба сообщила, что угроза в обоих районах миновала.

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Гуманитарная ситуация в Йемене

Атаки хуситов на деревни и жилые районы в йеменских провинциях Лахдж и Таиз, по данным издания, вынудили сотни семей покинуть свои дома и усугубили гуманитарный кризис. В стране в гуманитарной помощи нуждаются 22,3 млн человек.

Правительственные источники сообщили изданию, что хуситы усилили атаки на жилые районы с использованием ракет, беспилотников и минометных снарядов после того, как не смогли продвинуться на местах. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявила, что доступ перемещенных людей к гуманитарной помощи и основным услугам становится все более затруднительным. До последней эскалации в Йемене насчитывалось около 5,2 млн внутренне перемещенных лиц, а 2,2 млн детей в возрасте до пяти лет страдали от острого недоедания.

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