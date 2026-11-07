Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что ее силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили крылатую ракету, которую хуситы запустили в направлении региона Эр-Рияд в Саудовской Аравии.

Заявление коалиции

Представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики сообщил об этом в социальной сети X. По его словам, силы ПВО перехватили и уничтожили ракету, запущенную теми, кого он назвал «террористическим ополчением хуситов».

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Он отметил, что ракету запустили в направлении региона столицы Саудовской Аравии. Как сообщает Anadolu Agency, заявление коалиции прозвучало на фоне усиления боевых действий между коалицией и йеменской группой хуситов.

Конфликт в Йемене

Саудовская Аравия с 2015 года возглавляет военную коалицию, которая поддерживает международно признанное правительство Йемена в противостоянии с хуситами. Это произошло после того, как группа захватила столицу Сану и другие части страны в предыдущем году.

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