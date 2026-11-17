Лидеры коалиции ХДС/ХСС и Социал-демократической партии проведут заседание коалиционного комитета в канцелярии, где рассмотрят снижение налога на электроэнергию, компенсацию так называемой холодной прогрессии, пенсионную реформу и ограничение цен на топливо. Как сообщает Tagesschau, эти решения требуют значительных бюджетных расходов и могут повлиять на выполнение обещаний канцлера Фридриха Мерца.

Налог на электроэнергию

Коалиционное соглашение предусматривает снижение налога на электроэнергию до европейского минимального уровня для всех потребителей. В настоящее время налог снижен только для промышленности, бизнеса и сельского хозяйства. По оценке издания, домохозяйство из трёх человек могло бы экономить от 70 до 90 евро в год.

Распространение налогового снижения на частных потребителей обойдётся федеральному бюджету как минимум в 5 млрд евро ежегодно. Эти средства не были найдены в ходе финальных переговоров по бюджету на 2027 год. В то же время Мерц и лидер ХСС Маркус Зёдер заявили, что решение о снижении налога должно быть принято на заседании комитета.

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Пенсии и цены на топливо

Ещё одним вопросом является компенсация холодной прогрессии — ситуации, когда повышение зарплаты из-за инфляции и налоговой прогрессии не даёт работнику реального роста дохода. По данным Tagesschau, компенсация обошлась бы федеральному правительству и землям примерно в 2 млрд евро каждой стороне.

Коалиция также должна устранить разногласия относительно пенсионной реформы. В июне пенсионная комиссия передала правительству предложения из 33 пунктов, однако сохраняются споры о возможной отмене пенсии без вычетов после 45 лет уплаты взносов и графике подготовки законопроекта.

В конце года прекращает действие скидка на топливо. Партнёры договорились ввести государственную предельную цену на заправках не позднее начала нового года, но не согласовали её механизм. Лидер СДПГ и министр финансов Ларс Клингбайль ожидает от коалиционного комитета чёткой поддержки налога на сверхприбыли, тогда как ХДС/ХСС выступает против такого налога на национальном уровне.

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