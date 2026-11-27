В Новой Зеландии окончательный подсчёт голосов на парламентских выборах показал, что правящая правоцентристская коалиция получила 65 мест в 130-местном парламенте — на одно меньше большинства. Премьер-министру Кристоферу Лаксону для сохранения власти нужна поддержка центристской партии Opportunity, сообщает Channel NewsAsia.

Результаты окончательного подсчёта

На выборах 7 ноября Национальная партия Лаксона получила 40 мест. Её младшие партнёры по коалиции — ACT и New Zealand First — получили соответственно 13 и 12 мандатов. Крупнейшая оппозиционная Лейбористская партия имеет 36 мест, а партия Opportunity, впервые прошедшая в парламент, — семь.

Лидер Opportunity Кьюлей Вонг заявила, что её партия будет вести переговоры с Национальной партией как с силой, получившей наибольшее число мест. По её словам, возможными остаются все варианты, в том числе работа вне правительства.

Переговоры о правительстве

Лаксон подчеркнул необходимость сформировать стабильное правительство, которое сможет работать весь срок полномочий. Лидер ACT Дэвид Сеймур заявил, что правительство можно сформировать довольно быстро, если коалиция будет готова сотрудничать с Opportunity в каком-либо формате.

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Программа Opportunity предусматривает усиление климатических обязательств, запрет донного траления, более жёсткие правила конкуренции и более активную государственную инвестиционную политику. Часть этих позиций противоречит подходам действующей коалиции.

По итогам голосования левоцентристская коалиция лейбористов, Партии зелёных и Te Pati Maori не сможет сформировать правительство даже при поддержке Opportunity. В то же время New Zealand First могла бы создать коалицию с левоцентристскими партиями, как это уже было после выборов 2017 года. Если Лаксон не договорится о коалиции или соглашении о поддержке правительства, а другие партии также не смогут сформировать большинство, стране придётся провести новые выборы.

Специальные голоса изменили баланс

Предварительные результаты давали коалиции большинство в два мандата. Окончательный подсчёт учёл специальные голоса избирателей, голосовавших за границей или вне своего избирательного округа. Избирательная комиссия сообщила о 2 931 604 поданных голосах, из которых 484 865 были специальными.

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