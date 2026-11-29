Кобыла Wodhooh под управлением Дэнни Гиллигана выиграла забег BAR 1 Betting Hatton’s Grace Hurdle на ипподроме в Фейрихаусе. Она финишировала на полторы длины впереди Jimmy Du Seuil, а один из совместных фаворитов Teahupoo отстал от победительницы еще на восемь длин. Как сообщает Sky Sports News, для Wodhooh это была 11-я победа в 13 стартах через барьеры.

Финишный рывок Wodhooh

Долгое время лидировал Casheldale Lad, который сохранил первое место и после предпоследнего барьера. Однако на подходе к последнему препятствию Wodhooh под управлением Гиллигана обошла его, а следом вперед вышел Jimmy Du Seuil. Впоследствии Wodhooh удержала преимущество над соперником и победила.

Тренер победительницы Гордон Эллиотт сказал, что команда изменила план в начале недели из-за опасений по поводу слишком хорошего состояния грунта в Аскоте, где Wodhooh должна была выступить в Long Walk Hurdle. По его словам, жокей Джек Кеннеди выбрал Teahupoo, тогда как Гиллигану поручили держать Wodhooh позади соперников и атаковать перед последним барьером.

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После успеха Wodhooh стала фавориткой Stayers’ Hurdle в Челтнеме в марте по котировкам Paddy Power — 5-1 вместо 7-1. Эллиотт сообщил, что кобыла должна провести еще один забег до этого старта, а среди возможных вариантов команда также рассматривает Mares’ Hurdle.

Другие результаты дня

В BAR 1 Betting Royal Bond Novice Hurdle пятилетний Skerry Hill под управлением Джека Кеннеди победил с преимуществом в 12 длин над Mr Hollywood. Это была вторая победа коня в забегах с барьерами: в дебюте в Даун-Ройяле он выиграл с отрывом в 32 длины. Эллиотт заявил, что команда рассмотрит для Skerry Hill еще один старт перед Челтнемом.

В BAR 1 Betting Drinmore Novice Chase победил Come Walk With Me, владельцем, заводчиком и тренером которого является Эдди О’Лири. Конь, стартовавший с коэффициентом 18-1 после более чем 200-дневного перерыва, на три четверти длины опередил фаворита Love Me Tender. Для О’Лири это был первый представитель на соревнованиях высшего уровня.

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